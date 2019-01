I disagi del maltempo a Olbia.

Il sottopasso di via Amba Alagi a Olbia si è trasformato in un fiume. Come sempre. O meglio, come sarebbe dovuto essere. Forse non tutti se lo ricordano, ma dove si decise di fare il passaggio sotto i binari della ferrovia per collegare le due parti della città c’era il letto del Rio Gadduresu, che era stato anche tombato per lo scopo.

Ogni volta che piove ininterrottamente per qualche ora tutta la zona si trasforma in un’enorme piscina, rendendo pericoloso, se non impossibile, il transito delle auto. Per questo motivo, la polizia locale ha provveduto, poco dopo pranzo, alla chiusura della strada, transennandola.

Sono diversi anni che l’amministrazione comunale promette che porrà rimedio alla situazione del sottopasso di via Amba Alagi. Ma i lavori sono bloccati in attesa del nuovo piano contro il rischio idrogeologico, su cui Olbia sarà chiamata anche ad esprimersi con un referendum.

