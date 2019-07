Tutti in fila.

Il forte vento non demorde e a Olbia scoppia il caos. Il traffico è congestionato da nord a sud della città con i soliti disagi per automobilisti, motociclisti e pedoni.

In particolare, code in particolare in direzione dell’aeroporto e dei principali centri commerciali dell’hinterland. Lunghe file di auto per l’Auchan, il nuovo polo commerciale e il centro Terranova. Il vento per ora non lascerà Olbia, e comunque non prima di domani. Per la serata di oggi è previsto ancora tanto traffico, anche verso il centro città.

