L’Assl di Olbia attiva uno sportelo dedicato.

La Assl di Olbia comunica che in questi giorni sono stati spediti degli “Avvisi di pagamento” per la riscossione di crediti per il mancato pagamento dei ticket sanitari per prestazioni erogate sulla base di inesatte autocertificazioni emesse sino al 2018. Si tratta del rimborso di prestazioni erogate dalla Assl e non pagate e riportanti la dicitura “esenzione per reddito”.



Nel caso in cui qualcuno avesse già effettuato il pagamento, oppure l’Avviso dovesse arrivare a persone in possesso dell’esenzione, o per qualsiasi informazione in merito all’avviso è possibile contattare il numero 0789/552083, nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8 e 30 alle 10.00 e prendere appuntamento con il personale Assl dedicato (gli uffici si trovano nella sede della Direzione Assl Olbia, in via Bazzoni Sircana, n. 2).

È inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo distretto.olbia@atssardegna.it , evitando in questo modi di raggiungere gli uffici.