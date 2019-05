Studenti in piazza a Olbia per Friday For Future.

Oggi i ragazzi delle scuole di Olbia sono scesi in piazza per dichiarare l’emergenza climatica ed ecologica. Alla manifestazione di Friday For Future, partita stamattina alle 9, hanno partecipato 200 ragazzi.

Il corteo era composto da ragazzi dello scientifico, accompagnati dai docenti. hanno accompagnato le loro classi. Per l’occasione, davanti al Municipio di Olbia sono stati allestiti alcuni laboratori scientifici. Vincenzo Miccichè, docente dello scientifico ha illustrato come si può produrre energia senza inquinare l’ambiente. Molto seguiti anche i laboratori per realizzare cosmetici fatti in casa e sull’effetto serra.

Alla manifestazione di Friday For Future era presente anche Hub.MAT, l’associazione di Olbia che ha contribuito per la “strada scolastica” di via Nanni, e per l’occasione ha allestito un info point sulla mobilità sostenibile.

Striscioni, cartelloni e i più coraggiosi hanno fatto sentire la propria voce alle istituzioni. Un grande assente, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che non ha presenziato alla manifestazione.

















