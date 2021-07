I lavori nella frazione di Olbia.

Cominciano i lavori per il marciapiedi della parte destra della strada della frazione di Olbia Murta Maria. Per i lavori di riqualificazione, che cambieranno l’aspetto dell’intera zona, è entrata oggi in vigore l’ordinanza per la circolazione stradale.

In particolare ci sarà un restringimento della carreggiata, riducendo la corsia di marcia. Inoltre, ci sarà il divieto di sosta e fermata in prossimità del cantiere. Non mancano le polemiche in relazione con le disposizioni. Molti residenti hanno contestato il periodo di inizio dei lavori, lamentando possibili problemi di viabilità. E non sono mancati i dissapori anche riguardo la discarica di Spiritu Santu, dove l’odore continua ad essere percepito dagli abitanti anche durante l’estate, in una frazione molto frequentata dai turisti.

