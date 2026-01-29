Olbia in lutto per la prematura scomparsa di una donna: “Addio Maria Rosa”

Addio a Maria Rosa Spano.

Dolore a Olbia per la scomparsa di una donna di solo 61 anni, Maria Rosa Spano. Se ne è andata per una malattia lasciando un grande vuoto in città, dove era conosciuta. Sono infatti tanti i messaggi di dolore che hanno riempito in queste ore le bacheche dei social, segno che Maria Rosa era voluta molto bene a Olbia.

La sua notizia ha scioccato anche persone che non la conoscevano in città, sconvolti per la sua prematura dipartita. ”Che tristezza leggere lunga malattia su una donna di 61 anni. La vita è ingiusta e a volte si accanisce in modo inspiegabile lasciando tutti senza parole”, è una delle tante reazioni al dispiacere per aver appreso la sua scomparsa. Maria Rosa è ricordata da tanti come una donna speciale e con un bellissimo sorriso. I funerali della signora Spano si terranno venerdì 30 gennaio, alle ore 16:15 nella Chiesa della Sacra Famiglia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui