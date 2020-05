Guanti e mascherine buttati per terra.

Per alcuni è evidentemente troppo difficile portarsi dietro guanti e mascherine fino a casa. Molto meglio liberarsene subito, abbandonandole a terra. Sono diverse le segnalazioni che arrivano da Olbia. Episodi come questo non sono una novità purtroppo. Queste persone non si rendono conto che il loro è un gesto grave il doppio. Non solo si inquina ma questi rifiuti sono anche pericolosi perché potrebbero diffondere il virus.

Per questo motivo durante la quarantena, fazzoletti guanti e mascherine devono essere buttate nel secco. Non solo, ma bisogna anche utilizzare due sacchetti per maggiore sicurezza. È incredibile quanto questo gesto sia ancora così comune in questi giorni, senza pensare poi che basta fare qualche passo per gettarli nei cestini appositi invece che a terra.

