Mater Olbia presenta l’Open Day Longevità: prevenzione e salute

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’Open Day Longevità, l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute organizzata dal Mater Olbia Hospital. L’evento prende il via oggi e proseguirà per l’intera giornata di domani.

L’Open Day è realizzato in stretta collaborazione con il Prof. Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

L’iniziativa si ispira ai principi dei “Life’s Essential 8+”, promuovendo l’idea che la longevità non sia solo una questione di età anagrafica, ma il risultato di un equilibrio costruito quotidianamente attraverso stili di vita sani. Alla conferenza stampa hanno preso parte le autorità locali e le Forze dell’Ordine, confermando il valore strategico della prevenzione per il benessere dell’intera comunità.

Presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Olbia, Elena Casu, che ha annunciato che la città ospiterà nel mese di maggio la Longevity Run e il Villaggio della Salute, in concomitanza con la Mezza Maratona di Olbia organizzata dalla PAO, presieduta dall’Architetto Sandra Deiana, anch’essa presente all’incontro. Al tavolo dei relatori sono intervenuti il dr. Dario Lucchetti, Direttore della UOC di Riabilitazione e Neuroriabilitazione, e la dott.ssa Giordana Gava, geriatra dello stesso reparto.

L’Assessore Casu ha sottolineato l’importanza di iniziative che portano l’ospedale “fuori dall’ospedale”, evidenziando il valore aggiunto che eventi come la Longevity Run e il Villaggio della Salute rappresentano per la città. Il Comune di Olbia, da sempre attento ai temi della salute, conferma così la volontà di continuare a investire in progetti dedicati al benessere dei cittadini.

Nel corso dell’incontro, il Prof. Francesco Landi ha ricordato come non possa esistere una vera health longevity senza un healthy planet: “Accessibilità alle cure e alla prevenzione, spazi verdi, possibilità di praticare attività fisica, seguire una dieta sana e adottare corretti stili di vita sono fattori determinanti per la nostra salute. Si tratta di azioni semplici, alla portata di tutti, ma con un impatto significativo sulla qualità e sulla durata della vita. Il percorso della Longevity Run nasce proprio per comunicare messaggi chiari e concreti, dimostrando come seguire le giuste indicazioni possa fare davvero la differenza”.

In quest’ottica, il modello dell’Open Day Longevità proposto in questo fine settimana sarà riproposto nel mese di maggio all’interno del Villaggio della Salute, offrendo un’ulteriore opportunità di accesso ai percorsi di prevenzione a un pubblico ancora più ampio.

Nel suo intervento, l’Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, ha evidenziato il valore del lavoro di squadra tra istituzioni e sanità:

«La prevenzione è un investimento sul futuro delle persone e del sistema sanitario. Il sistema pubblico è una risorsa inestimabile, ma richiede un impegno costante per garantirne la sostenibilità. È necessario lavorare in sinergia, ottenendo di più con meno, e la prevenzione rappresenta la chiave per vivere più a lungo e in salute. Il Mater Olbia è impegnato sul territorio per fare la propria parte, in modo attivo e coordinato, anche grazie al solido legame con la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma».

Con l’avvio dell’Open Day Longevità, Mater Olbia Hospital e Policlinico Gemelli confermano il loro impegno comune nella promozione della prevenzione e della cultura della salute, rafforzando un modello che troverà ulteriore continuità nel Villaggio della Salute, in occasione della Longevity Run e della Mezza Maratona di Olbia.

