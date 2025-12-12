Cervo Hotel aperto per accogliere chi va ai concertoni di Capodanno

Resta aperto il Cervo Hotel per Capodanno.

Il Cervo Hotel, Costa Smeralda Resort, è pronto ad accogliere chi verrà in Gallura a vedere i concertoni di Capodanno. La struttura resterà aperta confermando che i grandi eventi di fine anno portano tanti visitatori e sono importantissimi per mantenere la vitalità del territorio durante la bassa stagione.

Così l’hotel gestito da Marriott International per Smeralda Holding sarà aperto inaugurando il 2026. Sono infatti tre le località in Gallura che ospitano grandi concerti. Olbia che storicamente ha sempre portato importanti artisti avrà il doppio concertone con Marco Mengoni e Lazza. Il Comune Arzachena ha puntato per il 2026 a un grande artista: Achille Lauro.

Le aspettative sono veramente alte per gli eventi di Capodanno nel territorio. Si tratta di tre artisti molto importanti nella scena musicale italiana. Tutti e tre hanno ricevuto certificazioni come dischi d’oro e platino e hanno partecipato al Festival di Sanremo. Si tratta così di un’occasione unica per il territorio gallurese.

