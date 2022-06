Apre il Mc di Olbia.

Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo Mc Donald’s a Olbia. E’ il terzo ristorante in città, aperto a 4 anni di distanza da quello di via Indonesia e a più di 2 decenni di distanza dal primo, nato nel centro commerciale ex Auchan.

Il nuovo fast-food della famosa catena americana aprirà il 10 giugno e cerca nuovo personale. Il colosso statunitense della ristorazione veloce cerca 50 operatori da impiegare come addetti alla ristorazione presso il nuovo locale. L’attività da svolgere prevede mansioni di sala e di cucina e richiede dunque ai nuovi addetti un approccio multitasking e uno spiccato orientamento all’ascolto e alla soddisfazione del cliente.

In particolare, Mc Donald’s cerca risorse con il diploma, doti relazionali, capacità di lavorare in gruppo e di flessibilità utile a rispondere alle esigenze organizzative dell’azienda. Per poter svolgere il lavoro di addetto alla ristorazione in McDonald’s occorre essere disponibili ad un impiego di tipo part time ed è preferibile avere residenza o domicilio nel territorio di Olbia, o comunque in zone vicine. Le candidature sono aperte nel sito web del fast-food.