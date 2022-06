Il mega yacht Amadeus I a Olbia.

Una bella attrazione quella che, da alcune ore, interessa il largo di Olbia. Il motor yacht Amadeus I, è approdato nei pressi dell’Isola Bianca suscitando la curiosità dei residenti e turisti che lo hanno immortalato con numerose foto.

Lungo quasi 45 metri, è stato costruito nel 2015. Può ospitare fino a 10 ospiti, in 5 cabine, cui si sommano i 9 membri dell’equipaggio, che garantiscono h24 una crociera di lusso. Gli interni racchiudono pellami italiani e legni esotici. In bassa stagione il costo del noleggio è di 140mila euro, mentre in alta stagione sale a 160mila euro.