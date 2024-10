Melanoma nei lavoratori esposti al sole, un in contro a Olbia

A Olbia la prevenzione del melanoma nei lavoratori esposti al sole

Mercoledì 6 novembre il Museo Archeologico di Olbia ospiterà un evento sul melanoma nei lavoratori esposti al sole. È l’evento finale del progetto Alfabeto, un’iniziativa dedicata alla prevenzione del melanoma cutaneo professionale causato dall’esposizione ai raggi solari per gli imprenditori e i lavoratori dei comparti turismo servizi e commercio. L’evento, aperto a tutti gli interessati, prevede un ricco programma di interventi che vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, rappresentanti delle associazioni di categoria e esperti del settore.

Il programma

Ore 9.45 Registrazione partecipanti

Ore 10.00 Saluti Istituzionali:

Settimo Nizzi – Sindaco di Olbia

Edoardo Oggiano – Vice Presidente Confcommercio Nord Sardegna

Alfredo Nicifero- Direttore Regionale INAIL Sardegna



Ore 10.15 Alfabeto: perché e come è stato sviluppato

Alberto Fois- Presidente FIPE Nord Sardegna

Sara Pintus- Direttore Confcommercio Oristano

Ore 10.40 Alfabeto: Il campione dei partecipanti. Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari Gavina Solinas- Sovraintendente Sanitario Regionale INAIL Sardegna

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 In collaborazione e a cura dell’ASL di Olbia, si svolgerà una sezione di visite

dermatologiche gratuite ai datori di lavoro e ai lavoratori delle imprese partecipanti al progetto.

Il progetto, che ha coinvolto numerose imprese e lavoratori di tutta la Sardegna dei settori turismo, servizi e commercio, si è posto l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della protezione solare nei luoghi di lavoro all’aperto per prevenire il melanoma cutaneo professionale.



