Mentre a Olbia è ferma, Alghero inaugura la sua ruota panoramica

Si chiama Carosello.

L’estate ad Alghero è anche Matherland. Questo sabato, dalle ore 16, nell’area portuale, riapre il parco divertimenti itinerante più grande della Sardegna che anche questa estate fa tappa nella Riviera del Corallo con oltre trenta attrazioni, dai grandi classici come autoscontro, disco volante, casa delle streghe e montagne russe, sino al tappeto volante, music bob, twister, passando per tutta una serie di attrazioni per i più piccoli come la giostrina con i personaggi più amati dai bambini, superpluto, mini autoscontro, gonfiabili, tappeto elastico, giochi acquatici e tanti giochi a premio. Novità assoluta di quest’anno è la ruota panoramica che ritorna ad Alghero dopo alcuni anni di assenza. Una ruota panoramica, chiamata Carosello, unica in Sardegna e molto particolare in stile retrò che ricorda le antiche giostre.

Il parco dei divertimenti Matherland aprirà i battenti questo sabato 20 luglio e rimarrà, nell’area portuale di Alghero, sino a settembre inoltrato.

(Visited 194 times, 214 visits today)