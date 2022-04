Le nuove tariffe per il mercatino di Olbia.

Il Comune di Olbia cambia le tariffe per gli stalli del mercato settimanale del centro di Olbia Applicherà la l’articolo 843 della legge 160/2019, relativamente alla tariffa dovuta dagli spuntisti, per agevolare i piccoli commercianti e promuovere l’importanza del mercato di Porto Romano.

Domani sarà il primo giorno che si applicherà la nuova tariffa per il mercato del martedì. Lo fa sapere l’assessore al Turismo e Spettacolo, Marco Balata. “Il mercato di Porto Romano rappresenta, fin da quando è nato, un’opportunità di grande sviluppo per la nostra comunità -spiega – sia per la sua posizione strategica che per la qualità dei prodotti esposti. Da domani, in applicazione dell’articolo di legge, il canone di occupazione degli stalli del mercato di Porto Romano verrà riscosso in base all’esatta occupazione oraria degli stessi da parte degli spuntisti”.