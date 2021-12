L’iniziativa Miracolo di Natale a Olbia è prevista per il 16 dicembre.

Anche quest’anno torna a Olbia il Miracolo di Natale: l’evento solidale che si svolge in contemporanea in 21 città in tutta la Sardegna grazie all’idea del noto presentatore tv Gennaro Longobardi di Sardegna 1.

L’edizione 2021 è patrocinata dal Comune di Olbia – Assessorato alle Politiche Sociali e vanta la collaborazione di tre importanti associazione olbiesi: Agio, Auser e Avis Olbia. Proprio grazie alla presenza dei volontari dell’Avis, guidati dal presidente Gavino Murrighile, sarà fatta una raccolta straordinaria di sangue in concomitanza con la raccolta di beni di prima necessità destinati alle famiglie olbiesi.

“Puntiamo a confermare quanto fatto negli anni scorsi – ha detto il presidente dei Guardian Angels Olbia, Alessandro Serra -. Come ogni anno, raccoglieremo cibo a lunga conservazione come pasta, riso, farina, olio, pelati, legumi, carne in scatola, e articoli per bambini. Il ricavato andrà alle famiglie in difficoltà del territorio”.

Ogni anno il Miracolo di Natale, che vede una grande partecipazione delle famiglie olbiesi, aiuta le associazioni a sfamare le tantissime famiglie in difficoltà. Negli ultimi 2 anni, a causa della pandemia generata dal virus Sars-Cov-2, sono aumentati i nuclei famigliari in difficoltà economiche. I beni alimentari raccolti servono a realizzare dei “pacchi” con all’interno alimenti a lunga conservazione capaci di nutrire per giorni un’intera famiglia.

L’evento si svolgerà il 16 dicembre dalle 9 alle 21.