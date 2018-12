La lettera del presidente dei Guardian Angels Olbia, Alessandro Serra, è dedicata al Miracolo di Natale: l’evento solidale svoltosi lo scorso 19 gennaio. Sono stati giorni in cui gli organizzatori hanno lavorato per conteggiare e smistare quanto donato dagli olbiesi.

Lo scorso 19 dicembre è avvenuto davvero un miracolo: la scalinata di San Simplicio, in dodici ore, si è riempita di ogni ben di Dio e di tantissimi giocattoli. Un miracolo del cuore merito dei tantissimi cittadini olbiesi che, grazie al tam-tam sui social e alle testate giornalistiche che ci hanno dato spazio, hanno deciso di rispondere al nostro appello.

Il primo ringraziamento che vorremmo fare, come Guardian Angels Olbia, è proprio a loro: a tutti gli olbiesi. Il secondo, ma non meno importante, ringraziamento va alle altre associazioni che hanno collaborato con noi per la buona riuscita del Miracolo di Natale: a Ginetto Mattana e a Libere Energie, al Volontariato Vincenziano, al Centro Servizi Umanitari e a tutti i volontari.