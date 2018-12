Si ribalta con l’auto all’ingresso del paese, muore a 29 anni

Incidente mortale.

E’ accaduto un incidente mortale nella strada provinciale 10, alle porte di Donori. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e la vittima è un giovane ragazzo di soli 29 anni di Sant’Andrea Frius. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova che stanno ricostruendo l’accaduto.

Il ragazzo era a bordo della sua auto, una Polo, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del veicolo. La vettura si è ribaltata su se stessa, il giovane è stato sbalzato fuori dall’auto. Inutili gli immediati soccorsi dell’ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Una notizia nella vigilia di Natale che ha sconvolto l’intero paese.

(Visited 1.918 times, 185 visits today)