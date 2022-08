Una mongolfiera nel cielo di Olbia, in volo per uno scopo nobile

Arriva a Olbia la mongolfiera di “Sardegna for future” per sensibilizzare su ambiente e riciclo

La mongolfiera dell’evento “Sardegna for future” arriva sul cielo di Olbia. Da lunedì 22 a sabato 27 il Centro commerciale Olbia mare ospita eventi dedicati alla sensibilizzazione per il riciclo e il rispetto dell’ambiente. Dopo gli appuntamenti di Cagliari e Sassari, la comitiva volante si sposta in Gallura. I questi giorni, tempo permettendo, si potrà salire a bordo delle mongolfiere: il volo dura circa 15 minuti, è gratuito ma riservato a chi ha più di sette anni e supera il metro d’altezza.

Da lunedì a venerdì 26 ci saranno laboratori creativi per i bambini, gratuiti e senza bisogno di prenotazione, alle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30. Sabato alle 21.30 in piazza Crispi ci sarà l’evento finale: il Night glow, spettacolo di musica e luci con le mongolfiere.