Grande senso civico a San Teodoro: trova un orologio in spiaggia e lo consegna ai carabinieri

Ha trovato un orologio in spiaggia a San Teodoro e, mentre sta cercando il proprietario, lo ha consegnato ai carabinieri. “Trovato nella spiaggia di Cala D’Ambra – si legge nel post con la foto dell’orologio -. Chi lo avesse perso lo ritroverà presso la caserma dei carabinieri a San Teodoro”. Dopo il post nel gruppo ‘San Teodoro’ da parte della donna che lo ha ritrovato, non si è ancora fatto vivo chi lo ha smarrito. Ma sono tanti i commenti di chi tira un sospiro di sollievo davanti a un gesto di senso civico. “Che bello sapere che ancora ci sono persone oneste” e “C’è ancora umanità in questo mondo! Brava davvero” sono alcuni dei commenti di chi apprezza il bel gesto della bagnante gentile di Cala d’Ambra.