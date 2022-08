A La Maddalena in tremila ballano con Fargetta in piazza Comando e la Ruggiero incanta ai Colmi

Oltre tremila persone in piazza Comando per Fargetta e successo per Antonella Ruggiero ai Colmi: grande festa a La Maddalena. Prima la voce dell’ex Mattia Bazar con “La buona novella” di Fabrizio De André ha incantato i presenti nella fortezza i Colmi, poi la piazza più grande dell’Isola si è trasformata in discoteca. Oltre temila persone hanno ballato i brani scelti da Fargetta per circa tre ore di musica e divertimento a La Maddalena. Piazza Umberto I, nota come piazza Comando, ospita i più grande eventi dell’estate maddalenina curati dal comitato della classe ’72. A Ferragosto la grande festa era stata portata dalla carovana colorata coi dj dell’Holi color. Agosto è cominciato proprio il primo con l’esibizione di Ana Mena e il calendario di eventi del mese va avanti fino al 31.