Manufatti in scena a Casa Silvia: tutto pronto per la mostra a Olbia

La mostra di beneficenza.

È tutto pronto per la mostra nell’associazione Casa Silvia a Olbia. Un’esposizione ricca di fascino che raccoglie tanti manufatti, ognuno con una storia unica da raccontare. Gli oggetti, frutto di abilità artigianali e passione creativa delle volontarie e dei volontari, sono stati accuratamente selezionati per stupire e coinvolgere ogni visitatore. Casa Silvia si trasforma così in un luogo di scoperta e ispirazione, dove ogni dettaglio parla di arte e tradizione. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esperienza unica.

Saranno tre giorni dedicati al volontariato ed alla beneficenza nell’associazione Casa Silvia, presso la sede in via Bazzoni Sircana a Olbia. La fiera inizierà venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 sino al 15 dicembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui