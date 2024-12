Montagna di marijuana a Olbia, caccia al corriere

Caccia al corriere della marijuana a Olbia.

A Olbia è caccia al corriere di un ingente carico di marijuana. Sabato sera, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di polizia hanno sequestrato oltre una tonnellata di droga, distribuita in circa cento bustoni di plastica trasparente abbandonati sul ciglio di una strada nella zona industriale. L’inchiesta, al momento contro ignoti, considera due ipotesi: il carico potrebbe essere stato abbandonato in fretta per evitare controlli o nascosto temporaneamente in attesa di un passaggio verso una destinazione successiva.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle attività di prevenzione disposte dal questore Filiberto Mastrapasqua. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Raffaele Bracale, hanno avviato indagini per rintracciare i responsabili e il mezzo che ha trasportato la droga. Gli investigatori ipotizzano un possibile collegamento con il porto di Olbia e il traffico di stupefacenti verso il continente. Sono attesi ulteriori sviluppi.

