Nella strada principale di Murta Maria arrivano gli autovelox

I lavori nella strada di Murta Maria.

Anche Murta Maria diventa a tutti gli effetti una strada a limite 30. Nella strada principale della frazione, stamattina, sono arrivati i rilevatori della velocità.

Questo primo intervento, fondamentale per la comunità, che conta più di mille residenti, popolazione che triplica durante i mesi estivi, rappresenta un traguardo per quanto concerne la sicurezza dei pedoni. Nella strada, infatti, sono presenti numerose attività commerciali e diventa un’arteria molto frequentata in estate.

