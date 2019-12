Gli appuntamenti della settimana.

La Rassegna Incontri d’Autunno, questa settimana, propone alla Biblioteca Civica Simpliciana due appuntamenti da non perdere.

Giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 18 la rassegna propone il Progetto musicale “Favole e musica”, dal titolo “I musicanti di Brema”.



“L’incanto del mondo della favola e la magica suggestione della musica, cinque musicisti e un attore in scena con una forte caratterizzazione musicale, per far crescere i bambini emozionando. I personaggi “Un uomo aveva un asino che lo aveva servito assiduamente per molti anni; ma ora le forze lo abbandonavano e di giorno in giorno diveniva sempre più incapace di lavorare. Allora il padrone pensò di toglierlo di mezzo, ma l’asino si accorse che non tirava buon vento, scappò e prese la via di Brema: là, pensava, avrebbe potuto fare parte della banda municipale…..”

Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 18 la rassegna incontra Nicola Comerci con il suo ultimo libro dal titolo “L’amore ritratto” per maxottantotto edizioni.

“Il segreto della solitudine ha il volto di Gilberto, torre di cultura che svetta sul deserto, murato nel dolore provocato dalla scomparsa della moglie… L’insofferenza verso l’abitudine esplode nel sorriso di Francesco, in perenne rincorsa di avventure e opportunità, senza barriere capaci di arginare la sua fame di vita… La potenza del disincanto ha lo sguardo di Clelia, che indugia tra timore e desiderio, nella speranza di cancellare il sapore aspro della delusione… L’enigma del reale affiora dal silenzio di Sara, che irrompe in un mondo di pietra e lo trasforma per sempre. Un intreccio di vite esposte al tocco del sentimento, del pensiero, della perdita e della rinascita. Una scelta che diviene rinuncia. Un amore al confine tra ciò che è vero e ciò che non lo è”.

La Rassegna Letteraria “Incontri d’Autunno” è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

