Si accende il Natale nel centro di Olbia: ecco alberi e luminarie

Accese le luminarie di Olbia.

Il Natale è ufficialmente alle porte a Olbia. Dopo la pubblicazione del calendario degli eventi, ora il Comune ha acceso anche le luci e i due alberi prima dell’Immacolata. L’evento dell’accensione delle luminarie ha catturato l’attenzione di tanti, nel centro storico che si sono soffermati a fare gli scatti.

Tornano i due alberi di Natale a Olbia.

Nuovo anno stesse luminarie, ma non nel tratto del nuovo lungomare e su via Genova. Quest’anno, dopo la fine dei lavori di via Genova, la via è stata di nuovo interessata dagli addobbi natalizi, ma diversi dal solito. Le nuove luci sono a intermittenza e dorate e offrono uno spettacolo estetico migliore. In piazza Crispi è stato installato lo stesso albero dello scorso anno.

Anche il corso Umberto è stato illuminato a festa. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi aveva annunciato settimane prima, che la città non avrebbe rinunciato alle luminarie natalizie, poiché in led e a basso consumo energetico. “Continueremo a fare tutto il possibile per incentivare la vita sociale e le attrazioni, a partire dai grandi eventi, che potranno favorire il turismo locale ed esterno alla regione anche nei mesi invernali”, aveva detto il primo cittadino.

