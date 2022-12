Aria di Natale a Olbia. Tornano gli addobbi e la pista di ghiaccio in piazza

Tornano gli alberi di Natale fatti di luminarie a Olbia.

Al centro di Olbia c’è aria di Natale. Da stamattina gli operai stanno montando gli arredi nelle principali piazza della città. Come gli scorsi anni, davanti alla ruota panoramica è tornato il grande albero fatto di luminarie.

Davanti alla ruota panoramica ci sono tanti lavori in corso e anche per questo Natale è tornato l’albero più criticato e apprezzato, la cui bellezza si può ammirare soltanto dopo l’imbrunire. Davanti all’albero ci sarà anche la pista di ghiaccio, che è tornata per far divertire grandi e piccini e per dare più vita al centro storico. Al corso Umberto, invece, c’è aria di novità. I giardinieri stanno sistemando gli alberi nei nuovi vasi, con i ciclamini rossi.

Sarà addobbato anche il lungomare di via Redipuglia, con l’arrivo dell’albero di luci che lo scorso anno era una novità assoluta. Prima di allora, infatti, l’intera zona era un cantiere per i lavori del nuovo waterfront cittadino. Con il montaggio dei due nuovi alberi, gli arredi natalizi sono quasi al completo con le luminarie già pronte in diverse parti della città. Il Comune, infatti, aveva deciso di non rinunciare alle luci natalizie poiché sono a led e consumano meno. Una scelta, che fortunatamente è venuta meno, salvando così le Feste di Olbia. Ora è conto alla rovescia per il calendario natalizio con gli eventi fino alla Befana.

