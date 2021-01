Il candidato sindaco Augusto Navone.

“Ho sciolto la riserva e ho deciso di accettare, mettendomi alla testa della Grande coalizione Civica. Percepisco che intorno alla mia figura si è creata una forte sintesi”. Augusto Navone accetta la candidatura a sindaco di Olbia e sfiderà l’uscente Settimo Nizzi. Il direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo ha risposto alla chiamata della Grande Coalizione civica per le prossime elezioni.

La Grande Coalizione Civica è un movimento politico formato da tante anime che ha deciso di presentarsi alle elezioni compiendo un significativo lavoro di sintesi, abbracciando completamente il civismo e abbandonando i simboli. Un soggetto politico, che vuol proporre un’alternativa di governo della città.

“Ho scelto di abbandonare un percorso di vita già definito e di buttarmi in questa avventura perché sento di avere il giusto spirito civico, sento che nella mia figura si sono identificate tutte le componenti che fanno parte della coalizione, – spiega Navone – ho deciso di farlo perché sento il desiderio di guidare una compagine politica che avrà modo di ideare e costruire un nuovo modello di governo della città nella quale l’ascolto dei cittadini sarà fondamentale, quanto la concretezza del fare. Vogliamo mantenere un flusso costante di comunicazione con la società: non sarà organismo che dovrà legare le azioni politiche, ma solo in questo modo, ascoltando i cittadini, si possono fare le scelte giusto. Si ascolta e si decide, con un processo che deve andare avanti. Ci sono per vincere, non per partecipare”.

L’ambizione della vittoria, ma soprattutto il desiderio di rivoluzionare il rapporto tra politica e società reale. “Ringrazio i colleghi che potevano ambire a questo ruolo e che avevano legittime ambizioni, ma che hanno fatto un passo indietro: questo è un grande atto di umiltà e maturità politica”, conclude il candidato Navone.

