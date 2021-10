La rielezione del sindaco Nizzi a Olbia.

“Settimo, Settimo, Settimo…”. Tutti lo chiamano. Lo abbracciano. Lo cercano. Si fanno selfie. Dispensano pacche e congratulazioni. La star della serata è lui, Settimo Nizzi, appena riconfermato sindaco di Olbia, in un esito del voto per nulla scontato, ma che l’ha visto primeggiare alla fine contro lo sfidante Augusto Navone.

Lui si gode la vittoria, forse una di quelle che sente con maggiore gusto e che gli permetterà di concludere il ciclo iniziato cinque anni fa con la sua ridiscesa in campo alla guida della città. “Sono soddisfatto – dice attorniato dai supporter – Continueremo a lavorare così come abbiamo sempre fatto”.

Poi trova lo slancio, in questa sera di giusta euforia, mentre i consiglieri eletti intonano un coro in suo onore proprio davanti al Municipio. “Ora la promessa è fare approvare tutti i progetti che abbiamo già fatto e farne di nuovi”, assicura. La notte è ancora lunga a Olbia in questa grande festa per la rielezione.