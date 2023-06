San Pantaleo, show di Nizzi in gallurese: “Si no erami stati molti”

Il sindaco Nizzi al Consiglio comunale sul mercato a San Pantaleo.

Mentre ancora infiamma la polemica sul mercato di San Pantaleo, vietato dal Comune di Olbia sulla base di un presunto problema di sicurezza e dove la stessa piazza sarà concessa a un evento privato molto importante che vedrà 600 vip, gira un estratto del sindaco Settimo Nizzi, risalente allo scorso consiglio Comunale che ha fatto divertire i social.

Nell’estratto il primo cittadino ha dichiarato di non volersi prendere responsabilità sulla sicurezza delle persone, consentendo il mercato di San Pantaleo, ma nemmeno mettere a repentaglio il bilancio comunale. Né lui e né altri membri della Giunta. “Sapete chi paga il debito fuori bilancio e il danno erariale? – dice Nizzi -. Chissi passoni chi so pusati chinci ed eu. Magari supra ottu ci n’a setti chi no ani un soldu, nullatenenti, e vi so dui chi ani calchi cosa, piddani l’intera somma a chissi dui (Queste persone che sono sedute qui, gli assessori, ed io. Magari su otto, ci sono sette che non hanno soldi e ce ne sono due che hanno qualcosa, prendono l’intera somma a questi due ). Allora siccome noi siamo persone serie e io non voglio essere rovinato. Eu non socu riunatu, pa foltuna c’è Fiorentino, si no erami stati tutti molti (Io non sono rovinato, per fortuna c’è l’assessore Fiorentino, se no saremmo tutti morti)”.

Lo “show” in gallurese del sindaco di Olbia ha fatto divertire il web, che ha diffuso i video in cui il primo cittadino stava discutendo sulla questione del mercato di San Pantaleo, purtroppo vietato dal Comune, per “una questione di sicurezza”. Il video è stato condiviso anche sulla pagina di Antonio Tango, che ha scritto “mi tocca fare un’altra maglietta”.

