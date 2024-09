Il sindaco Nizzi annuncia nuove telecamere a Olbia

Per contrastare lo spaccio di droga, e per la sicurezza in generale, il sindaco Nizzi annuncia l’arrivo di telecamere a Olbia. “Abbiamo partecipato alla presentazione del volume a cura di Antonietta Mazzette “La felicità non abita più qui. Lo spaccio delle droghe in Sardegna”, spiega il sindaco di Olbia.

“Fondamentale la presenza dei ragazzi tra il pubblico. Si tratta infatti di un tema del quale è molto importante parlare, perché il silenzio è la principale causa della devianza. La politica molto spesso si sente inerme rispetto a questo grande problema della nostra società. Non si riesce mai a debellare completamente il fenomeno, a partire dallo spaccio – continua Settimo Nizzi -. Ma noi non ci arrenderemo: andremo sempre alla ricerca di questi atti criminosi. Per questo motivo, stiamo mettendo a dimora circa 240 telecamere di sicurezza che verranno verificate dalle forze dell’ordine”.

