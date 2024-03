Nuova auto distrutta alle fiamme a Olbia, è allarme

L’ennesimo incendio di un’auto a Olbia.

Alle ore 10:30 circa di oggi, in via Piro, a Olbia, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata lungo la strada. Grazie al rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco, i danni sono stati limitati e le fiamme non hanno coinvolto altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

L’incidente ha creato momenti di apprensione nella zona, con i residenti che hanno assistito all’azione dei vigili del fuoco per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. La prontezza e l’efficacia dell’intervento hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi e a garantire la sicurezza dell’area circostante.

Al momento, le cause dell’incendio rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre la comunità locale resta in allerta e consapevole dell’importanza di un pronto intervento in situazioni di emergenza come questa.

