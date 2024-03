Pioggia e temporali, scatta l’allerta meteo in Sardegna

L’allerta meteo in Sardegna.

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta valido per il 3 marzo 2024, dalle ore 9 fino alle 23:59 dello stesso giorno. Tale avviso è stato diramato per affrontare le criticità legate al rischio idrogeologico e idraulico in alcune zone specifiche dell’isola.

Le aree interessate da codice giallo, che indica criticità ordinaria, sono principalmente Montevecchio Pischinappiu e Tirso per il rischio idrogeologico. Inoltre, l’area di allerta Logudoro è stata classificata con lo stesso codice per il rischio idraulico e idrogeologico.

L’avviso della Protezione Civile rappresenta un richiamo alla massima attenzione da parte dei cittadini e delle autorità competenti, al fine di adottare le misure precauzionali necessarie per garantire la sicurezza e la tutela del territorio e delle persone.

Si invitano pertanto tutti i residenti e coloro che si trovano nelle zone coinvolte a prestare particolare attenzione alle direttive delle autorità locali e a seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile, al fine di ridurre al minimo il rischio e garantire la propria incolumità.

