Scoppia un incendio in un appartamento: paura a Olbia

Spaventoso incendio a Olbia.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nel quartiere Olbia Mare. L’allarme è stato dato intorno alle 12.30 dai residenti della palazzina. Sul posto i vigili del fuoco di Olbia, che sono intervenuti prontamente in via Italo Svevo, al secondo piano del condominio.

Paura in via Svevo.

Il rogo ha interrotto la tranquillità di una tipica giornata di inizio estate nel rione di Olbia. Erano le 12 e mezza quando un appartamento in via Svevo è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Una sensazione colonnina di fumo provenire dall’abitazione al secondo piano è stata notata dai residenti. Pare che nessuno fosse in casa al momento del rogo, scoppiato per cause ancora da accertare.

L’intervento.

L’intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti circostanti e causassero ulteriori danni alle cose e alle persone. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Le cause del rogo che ha causato danni all’abitazione sono in accertamento.

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