Olbia trema con i 40mila di Vasco: il selfie nel backstage con Nizzi

Il successo per la prima data di Vasco.

Un’onda umana indescrivibile, una marea di voci che ha letteralmente invaso Olbia, trasformando la città nell’epicentro assoluto del rock italiano. Ieri sera, venerdì 12 giugno, l’attesissimo concerto di Vasco Rossi all’Olbia Arena ha polverizzato ogni record, registrando un sold out da capogiro con circa 40mila spettatori arrivati da ogni angolo della Sardegna e della penisola.

I cancelli erano stati presi d’assalto già dalle prime ore del mattino, sotto un sole che anticipava l’infuocato clima della serata. Quando le luci del palco si sono accese, il boato del pubblico ha coperto persino il rombo degli aerei in atterraggio nel vicino aeroporto di Costa Smeralda. Vasco, in forma smagliante, ha regalato a Olbia oltre due ore di rock, alternando le sue storiche ballate ai pezzi più duri, davanti a una folla oceanica che ha cantato ogni singola parola.

Il “dietro le quinte” e lo scatto con il sindaco.

L’evento non è stato solo un trionfo musicale, ma anche un enorme successo logistico e istituzionale per la città gallurese. A testimoniare il clima di grande entusiasmo è arrivata, a ridosso dello show, anche una foto simbolica che sta già facendo il giro dei social.

Nel backstage, prima di salire sul palco, il Blasco ha posato per uno scatto d’eccezione insieme al sindacoa, Settimo Nizzi. Una foto che ritrae un Vasco sorridente e un primo cittadino di Olbia visibilmente orgoglioso di aver portato, ancora una volta, la grande musica all’ombra del vicinato olbiese. I dati di afflusso confermano l’eccezionalità dell’evento, con le strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito nel raggio di trenta chilometri e una massiccia presenza di fan provenienti per il quaranta per cento da fuori isola.

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Quello di ieri, 12 giugno, è stato solo il primo atto di un weekend storico per la Gallura. Nemmeno il tempo di smaltire l’adrenalina per la prima straordinaria marea umana che la macchina organizzativa è già ripartita a pieno ritmo per la seconda data prevista per stasera, 13 giugno. L’Olbia Arena si prepara a raddoppiare l’emozione e ad accogliere altri quarantamila cuori pronti a battere all’unisono per il secondo, imperdibile round di Vasco Rossi a Olbia.

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