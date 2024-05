Nuovi marciapiedi in via Correggio a Olbia: iniziano i lavori

Gli interventi per realizzare nuovi marciapiedi via Correggio a Olbia.

Vanno avanti gli interventi per realizzare e riqualificare i marciapiedi a Olbia. Questa volta è interessata dai lavori via Correggio, traversa di via Vittorio Veneto. Recentemente è stata firmata un’ordinanza per regolamentare il tratto di strada e consentire l’esecuzione dei lavori.

I provvedimenti, sono validi dal 27 maggio al 26 luglio 2024 e riguardano la via Correggio, ovvero il tratto compreso dall’intersezione con via Cherubini all’intersezione con via Bellini. L’ordinanza, segnala l’installazione dei divieti di sosta e il restringimento della carreggiata, con conseguente esposizione dell’apposita segnaletica. Inoltre il limite di velocità sarà abbassato a 20 chilometri orari.

