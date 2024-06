Ecco il nuovo hotel Marriott di Olbia, ma sarà chiuso d’inverno

Il nuovo hotel Marriott di Olbia.

Questa mattina è stato presentato il nuovo Delta Hotels by Marriott di Olbia, parte del portafoglio di Marriott Bonvoy, con oltre 30 straordinari marchi, che continua a espandere la sua presenza globale con il suo primo hotel a Olbia. Portando il mantra del marchio “simple made perfect”’ nella vivace città, l’apertura del Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia, avvenuta il 7 maggio scorso, ha segnato l’arrivo a Olbia della prima proprietà Marriott International. La struttura chiuderà con i check-out del primo gennaio 2025.

“Sono orgogliosa e ringrazio la proprietà per aver voluto investire nella nostra città, Olbia si conferma una città appetibile dal punto di vista imprenditoriale e, soprattutto, nel settore alberghiero e del turismo. Avremo una struttura che non chiuderà per diversi mesi durante l’inverno, vogliamo che Olbia sia una città turistica tutto l’anno, non solo per il mare e le spiagge, ma anche per il turismo congressuale ed esperienziale, con la scoperta della Sardegna come destinazione turistica per diversi periodi dell’anno”, ha dichiarato Sabrina Serra, vicesindaca del Comune di Olbia.

Ramona Cherchi, general manager Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia: “Sono fiera e orgogliosa di lavorare per la famiglia De Pascale-Pellegrini da oltre 14 anni, le aziende sono fatte di persone. Abbiamo completato un rebranding a tempo di record: ma il marchio, l’albergo e le mura non sarebbero nulla senza le persone del nostro fantastico gruppo, che hanno lavorato giorno e notte. Il lavoro è anche la nostra famiglia, un tema oggi ancora più significativo visto che le persone si sono allontanate da questo settore, molti non hanno personale adeguato a garantire servizi di alto livello e bisogna fare un lavoro di squadra per far innamorare i ragazzi di questa professione. Studiamo sistemi che ci permettano di poter accedere a risorse umane che possano intraprendere un percorso di lavoro in questo settore”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui