Le iscrizioni all’Università di Olbia.

Il Polo universitario di Olbia si prepara all’avvio delle attività del prossimo Anno accademico, 2022/2023, per il corso di laurea triennale in “Economia e management del turismo”, per il corso di laurea magistrale in “Economia aziendale – curriculum Tourism management” e per il corso di laurea magistrale internazionale in inglese in “Innovation management for sustainable tourism”.

La scadenza per potersi immatricolare in Economia e management del turismo è fissata al 15 ottobre 2022 e la procedura si effettua sul portale dell’Università di Sassari (www.uniss.it) previa registrazione. Il primo Test d’ingresso si svolgerà il giorno 9 settembre 2022 a distanza. Per riuscire a svolgere il test d’ingresso occorre possedere un pc con rete, telecamera e microfono collegati e funzionanti. L’uso del tablet può avvenire solo se integrato con l’uso di un altro dispositivo che consenta di poter visualizzare il candidato durante lo svolgimento del test nell’apposita piattaforma. Due ulteriori date saranno previste nei mesi di ottobre e novembre. Sono esentati dall’obbligo di sostenere il test gli studenti che hanno conseguito al diploma una votazione maggiore o uguale a 95/100.

Questi studenti, che dovranno comunque iscriversi al Test, verranno convocati per svolgere un colloquio con il direttore del Dipartimento. Sono, inoltre, esentati gli studenti che, effettuando un passaggio da altro corso di laurea, un trasferimento da altro Ateneo oppure un’abbreviazione di corso, ottengano almeno il riconoscimento di un esame, previa comunicazione, tramite e-mail, almeno una settimana prima del test. Ricordiamo che la procedura di Immatricolazione può essere fatta anche prima di sostenere il Test il cui esito non preclude tale possibilità essendo il corso di studio ad accesso libero. Le attività didattiche, sia per le matricole che per gli studenti del secondo e terzo anno, avranno inizio lunedì 10 ottobre 2022. Il calendario delle lezioni sarà consultabile a partire dalla fine di agosto.

Ulteriore appuntamento per gli studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Economia e management del turismo è lo svolgimento del Test d’ingresso di Lingua Inglese che si terrà il 23 settembre 2022 alle ore 9:30 in presenza presso l’Aula Magna del Polo universitario di Olbia. L’iscrizione al test di Lingua Inglese sarà possibile sino al 20 settembre 2022 attraverso la compilazione di un form disponibile sul sito del Polo universitario di Olbia. Per maggiori informazioni, anche per il riconoscimento di eventuali certificazioni internazionali, è possibile rivolgersi alla segreteria didattica.

Diverse sono le scadenze per chi decide di iscriversi ai corsi di laurea magistrale in “Economia aziendale – curriculum Tourism management” o in “Innovation management for sustainable tourism”. L’immatricolazione a questi corsi di studio sarà possibile effettuarla, sempre sul sito dell’Università di Sassari, solo dopo aver sostenuto e superato il colloquio di verifica della personale preparazione che si svolgerà il prossimo 15 settembre 2022 a distanza. L’iscrizione al colloquio si effettua sul Self Studenti del portale dell’Ateneo di Sassari dal 28 luglio 2022 al 12 settembre 2022. Tutti gli iscritti al colloquio riceveranno una e-mail contenete le istruzioni e i dettagli del colloquio in data 14 settembre 2022. Tutte le informazioni sul colloquio sono disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (www.disea.uniss.it). Le lezioni dei corsi di laurea magistrale inizieranno il 19 settembre 2022. Il calendario sarà disponibile a breve sul sito del Polo universitario.

L’anno accademico 2022/2023 segna la ripresa delle attività didattiche e curriculari in presenza. Importante novità di questo anno accademico è l’organizzazione da parte del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di una Summer School gratuita in Management for Sustainable Tourism MaST Summer Lab che si terrà ad Olbia dal 19 al 24 Settembre 2022.

Il corso, impartito in lingua inglese, prevede una formazione specialistica sugli aspetti teorici e applicati di management del turismo sostenibile; in particolare MaST Summer Lab si pone l’obiettivo di trasferire competenze manageriali utilizzabili per supportare processi decisionali finalizzati a pianificare e implementare strategie di sviluppo turistico sostenibile a livello di singola organizzazione e di destinazione.

Il corso si sviluppa in cinque giornate e 44 ore di formazione teorica e pratica in forma laboratoriale. Le giornate di otto ore sono strutturate con il mattino dedicato a trattare aspetti teorici e ad introdurre uno strumento manageriale da applicare nel corso del laboratorio del pomeriggio. Nell’ultima giornata del corso si prevede un test finale a cui è attribuito un voto espresso in trentesimi per l’attribuzione di 4 CFU.

L’ultima giornata è dedicata inoltre alla presentazione da parte dei partecipanti di una proposta di project work da inviare entro due settimane per l’attribuzione, se valutato positivamente da un’apposita commissione, di ulteriori 2 CFU. Il conseguimento dei 6 CFU, è subordinato dunque al superamento del test finale e alla valutazione positiva del project work. Gli allievi che non inviano il project work entro due settimane conseguiranno solo 4 CFU.

Gli interessati alla partecipazione sono invitati a compilare, entro il 15 settembre 2022, il form pubblicato al seguente link: https://forms.office.com/r/HFdBb4rv4U

Per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda l’offerta formativa attiva presso il Polo universitario di Olbia è possibile contattare la segreteria didattica via mail all’indirizzo uniolbia@uniss.it oppure al numero 0789/642184.