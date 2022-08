Rhove insultato al Red Valley a Olbia, cosa è successo

Polemiche per il rapper a Olbia.

Nuova disaventura per il rapper Rhove, questa volta a Olbia. L’esibizione dell’artista di “Shakerando” del 14 agosto scorso al Red Valley Festival, non è stata gradita dal pubblico che gli hanno urlato “scemo, tornatene a casa tua”.

Il rapper questa estate è finito al centro delle polemiche per alcuni suoi atteggiamenti durante i concerti. In un episodio, che ha fatto parecchio discutere, il giovane aveva interrotto la sua esibizione scagliandosi contro il suo pubblico, che non sembrava molto partecipativo. In un altro live, il cantante aveva afferrato una sua fan buttandola in piscina. Comportamenti che hanno scatenato la disapprovazione non solo da parte dei suoi haters, ma anche dagli stessi followers.