Nuovo Polo Scolastico a Olbia, la Regione stanzia 20 milioni

I finanziamenti per il Nuovo Polo Scolastico a Olbia.

È stato definito come un passo avanti importante quello compiuto ieri con l’approvazione della delibera che apre la strada alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Olbia, un progetto seguito con particolare importanza dall’intera Giunta regionale.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha annunciato di aver già destinato quasi 20 milioni di euro: una parte, pari a 4,5 milioni, sarà impiegata per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’intero complesso, mentre 15,1 milioni riguarderanno il primo lotto, che prevede la costruzione del nuovo Istituto Professionale “Amsicora”. Si tratta soltanto dell’avvio di un intervento complessivo da circa 80 milioni di euro, pensato per dotare Olbia di un polo moderno, sicuro e sostenibile.

La scelta di dare priorità al territorio gallurese è stata motivata dal costante aumento della popolazione scolastica, un trend che distingue la città da altre aree dell’isola. Allo stesso tempo, dopo i gravi eventi alluvionali del 2013, diversi istituti risultano ancora situati in zone soggette a rischio idrogeologico. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di garantire la sicurezza degli studenti, offrendo loro ambienti adeguati e strutture all’altezza delle esigenze educative attuali.

Il progetto non prevede soltanto la realizzazione di nuove aule, ma è stato concepito come un vero e proprio campus aperto alla città, con spazi comuni, aree verdi, impianti sportivi, mensa, auditorium e una palestra che potrà essere utilizzata anche dalla comunità.

