Mariangela Lorettu alla guida dell’associazione.

Passaggio di consegne al vertice dell’associazione Casa Silvia di Olbia, il cui consiglio direttivo e tutti i soci hanno eletto ieri il nuovo presidente. Dopo sei anni di intenso impegno, Lina Segundu lascia l’incarico di presidente a Lorettu Mariangela.

La neo presidente, volontaria attiva da 18 lunghi anni, è stata eletta all’unanimità da tutti i soci e i volontari presenti all’assemblea. Visibilmente emozionata la neo presidente ha ringraziato tutti i presenti: “Vorrei dire grazie in primis alla presidente uscente Lina per averci tenuto sempre uniti in questi lunghi anni raggiungendo insieme degli importanti obiettivi, tutti i volontari e il direttivo che mi stanno sempre vicina. Grazie anche a tutti i soci dell’associazione”- dice Mariangela Lorettu- “Continuerò il lavoro avviato in questi anni da due grandi donne, prima dalla nostra cara Mariantonietta e poi da Lina”.

L’associazione, guidata dalla neo presidente Lorettu, conta oltre 100 soci e circa 45 volontari nella sede di via Bazzoni Sircana. Casa Silvia offre, da 22 anni, ad ammalati e parenti un sostegno importantissimo: oltre a dare assistenza psicologica, grazie ai volontari formati e agli psicologi, permette ai pazienti e ai loro parenti di avere un letto dove dormire gratuitamente quando vengono ad Olbia per curarsi. Un altro servizio molto importante è quello della prevenzione, infatti l’associazione offre visite gratuite per prevenire i tumori al seno e alla prostata.

