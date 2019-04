Si vota il 16 giugno.

Si voterà il 16 giugno a Golfo Aranci e saranno due gli sfidanti per diventare sindaco. Mario Mulas è l’attuale vice sindaco mentre Giorgio Muntoni è l’attuale capogruppo dell’opposizione.Mulas si presenta con la lista PROGETTO GOLFO ARANCI – RUDALZA.

Per ora sono loro due a lottare per sostituire il sindaco uscente Giuseppe Fasolino. Le liste con i candidati dovranno esser presentate entro il 3 maggio ma la loro campagna elettorale per il paese è già iniziata.

(Visited 32 times, 43 visits today)