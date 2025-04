Oche in strada a Olbia: una muore, l’altra salva

Il caso delle oche in strada a Olbia.

Un passante che transitava in via Barcellona, a Olbia, ha notato due oche in difficoltà sulla carreggiata e, preoccupato per la loro sicurezza, ha deciso di fermarsi per cercare di soccorrerle. Purtroppo, l’intervento non ha potuto evitare una tragedia: una delle due oche è stata colpita in pieno da un’auto in transito, non lasciandole scampo.

La seconda oca, invece, fortunatamente è riuscita a evitare il peggio. L’uomo, dopo essersi accertato della sua condizione, ha prontamente messo in atto tutte le azioni necessarie per portarla in salvo, accompagnandola presso la Lida, la Lega Italiana Difesa Animali, dove è stata affidata alle cure degli esperti.

“Ieri sera il numero per le emergenze ha squillato dopo le 21:30: due oche al buio su via Barcellona, una già investita e deceduta – fanno sapere dalla Lida Olbia -. Il signore ha contattato tutti gli enti preposti ad intervenire, ma o non hanno risposto, o erano impegnati, o il numero giusto da contattare era quella della Lida. La piccola è stata portata da noi, ma il rifugio accoglie cani, gatti, conigli, ricci, gabbiani, e per le oche non siamo ancora attrezzati. Se le oche sono di qualcuno, vi chiediamo di contattarci e solo dopo dimostrazione di proprietà la piccola verrà restituita. Diversamente ci rivolgiamo a centri specializzati o amanti della specie, di contattarci per l’adozione. Ringraziamo chi aiuterà Guendalina a riconquistare la libertà garantendole una vita al sicuro ed amata. Contatti: 333/4312878 o lidaolbia@tiscali.it”.

