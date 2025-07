Tavolara off limits, il comitato chiede di revocare il divieto

La richiesta del comitato sull’accesso a Tavolare.

La questione dell’accesso alla vetta di Tavolara torna al centro del dibattito dopo la decisione del Comitato Tavolara Libera di rivolgersi al prefetto di Sassari. Alla base dell’iniziativa ci sarebbe la volontà di sollecitare una valutazione sulla legittimità dell’ordinanza firmata dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che impedisce la salita verso la cima dell’isola.

Il gruppo di guide escursionistiche che anima il comitato avrebbe già presentato un ricorso in autotutela, rimasto però senza risposta, e ritiene che le motivazioni indicate nell’ordinanza non rispondano ai criteri richiesti dalla normativa. In particolare, si metterebbe in dubbio la presenza di elementi concreti che giustifichino un provvedimento urgente e necessario a tutela della pubblica incolumità.

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il primo cittadino ha ribadito la propria contrarietà all’accesso, dichiarando di voler mantenere in vigore il divieto per tutta la durata del suo mandato. Un atteggiamento interpretato dal comitato come una chiusura al confronto pubblico e alla possibilità di mediazione. Da qui l’appello al prefetto, nella convinzione che l’intervento dello Stato possa garantire un equilibrio istituzionale e favorire una revisione delle decisioni finora adottate.

