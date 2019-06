Crescono i prezzi delle case a Olbia.

A Olbia i prezzi delle vendite e affitti immobiliari sono schizzati alle stelle. Questo secondo gli ultimi dati forniti dal sito Immobiliare.it.

A maggio 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.314 euro al metro quadro, rispetto ai 2.235 euro al metro quadro del maggio del 2018. Un rincaro del 3,52%. Per quanto riguarda gli affitti, a maggio 2018, il canone di un immobile residenziale costava 8,38 euro al mq, contro i 9,84 dello stesso mese di quest’anno: un aumento del 17,38% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il valore è schizzato nel mese di Marzo 2019, con 2.325 euro al metro quadro.

L’incremento dei prezzi, come si vede dai grafici, si è registrato negli ultimi mesi sopratutto quando è iniziata la fase di apertura del Mater Olbia e oggi con l’accreditamento ufficiale da parte della Regione è ragionevole pensare che ci possa essere un ulteriore aumento sopratutto per le zone vicino all’ospedale.





