Lo yacht La Tania in Costa Smeralda.

Le acque del golfo del Pevero, accanto a Porto Cervo, come una piscina gigante nella quale tuffarsi. E come tutte le piscine che si rispettino occorre anche un mega scivolo per toccare l’azzurro del mare con i piedi. Meglio se gonfiabile e che parte dalla sommità della barca.

La possibile evoluzione acrobatica ce l’ha fatta ammirare lo yacht La Tania, che ha ormeggiato, nei giorni scorsi, nel golfo del Pevero, ed è stato immortalato dal Consorzio Costa Smeralda.

La barca La Tania non è esattamente per neofiti: lunga 49 metri, ha 5 camere e può ospitare fino a 11 persone. La si può prendere a noleggio con tariffe settimanali. Tra i vari optional spunta, però, come in altri yacht va detto, questo scivolo gigante gonfiabile, che rende i tuffi chiaramente indimenticabili.

