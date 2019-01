L’album del rapper di Olbia è il più ascoltato.

Salmo è l’artista musicale italiano più ascoltato, il rapper di Olbia ha scalato le classifiche italiane. A rivelarlo è la classifica della F.I.M.I, dove “Playlist”, il nuovo album di Salmo, si trova alla prima posizione nazionale superando perfino Bohemian Rhapsody dei Queen.

Che il rapper di Olbia stesse riscuotendo successo è cosa ormai nota. L’ultima fatica di Salmo è entrata per la seconda settimana in classifica, dopo nove settimane di vita. L’artista si contende il podio con Marco Mengoni, con il suo album Atlantico. Un nuovo anno col botto per il rapper, che si prospetterà ricco di successi.

