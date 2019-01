La compagnia Air Italy replica alla Regione.

Adesso la compagnia Air Italy passa al contrattacco. Dopo aver cercato un approccio soft, quasi silenzioso, limitandosi ad usare aggettivi come “rammarico”, per poi ricordare “l’impatto significativo” che la perdita della gara per la continuità avrà sui lavoratori, replica alla Regione e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

Puntando il dito sui “criteri adottati dal bando” e segnalando come “i punteggi assegnati alle offerte non abbiano tenuto in considerazione gli investimenti fatti in Sardegna da Air Italy, relativamente alle persone e alle infrastrutture della base di Olbia”. “Questo punto è di estrema importanza – dice il vettore – in quanto in passato l’investimento e le risorse già presenti in Sardegna venivano considerati, tanto da avere una maggiore rilevanza nella valutazione complessiva dell’offerta”.

“È invece da notare – prosegue – che fra i criteri del bando 2018/19 vi erano elementi direttamente o indirettamente collegati alla dimensione della compagnia aerea ed è di tutta evidenza che la dimensione di Alitalia e quella di Air Italy siano molto diverse, a tutto danno di quest’ultima”.

I vertici della compagnia tornano poi a parlare della proposta fatta alla Regione. “Abbiamo presentato un’offerta commercialmente valida e coerente con livelli di redditività bassi, ma sostenibili”, affermano. Non manca la risposta al ministro Toninelli: “Air Italy non ha beneficiato di finanziamenti pubblici, mentre il vettore risultato primo nella graduatoria per l’assegnazione delle due rotte fra Olbia, Milano Linate e Roma Fiumicino è in Amministrazione Straordinaria e beneficia di un prestito concesso dallo Stato Italiano pari a 900 milioni di euro, senza contare i finanziamenti miliardari versati nelle casse della ex compagnia di bandiera negli ultimi dieci anni”.

E ancora: “Al contrario Air Italy non ha mai percepito alcun tipo di finanziamento pubblico, mentre Meridiana, fino al 2016, ha usufruito esclusivamente degli ammortizzatori sociali previsti per tutto il comparto del trasporto aereo in Italia in situazioni di crisi aziendale”.

(Visited 46 times, 46 visits today)