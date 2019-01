In corso la potatura degli alberi a Palau.

Via i rami secchi e ingombranti sulla via Nazionale. A Palau, in questi giorni, è in corso la potatura di alberi e aiuole del viale. L’operazione coinvolgerà anche la piazza della Chiesa.

Da tempo la parte bassa di via Nazionale necessitava di essere liberata dagli arbusti e rami secchi, che davano una brutta immagine del viale. I fusti più giovani rischiavano invece di crescere storti. Per questo motivo si è intervenuto creando dei sostegni, in modo che possano svilupparsi dritti. L’intervento di manutenzione del verde è stato realizzato dalla lista civica Palau 2018 -2023, che come obiettivo si prospetta di rendere la città di Palau pulita, ospitale e gradevole.

