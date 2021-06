L’apertura dello sportello Fiom a Olbia.

La Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) per la prima volta apre in Gallura un proprio sportello. A partire da oggi, 30 giugno, sarà operativo in via del Piave a Olbia, nella sede della Cgil Gallura. Tutte le lavoratrici e i lavoratori vi troveranno assistenza il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 18.

I metalmeccanici galluresi potranno fare domande e avere risposte sui contratti di categoria, appena rinnovati, e su welfare contrattuale, sanità integrativa, fondo pensione e su tutti i temi contrattuali inerenti i rapporti di lavoro dei metalmeccanici. La Fiom del Nord Sardegna può essere contattata ai numeri 349.4710652 e 338.8854232 e via mail all’indirizzo fiom.olbia@gmail.com

Per presentare all’opinione pubblica della Gallura la novità il 30 giugno sarà organizzato un volantinaggio nei cantieri nautici di Olbia, nella zona industriale, dalle ore 7 alle ore 9. Nello stesso giorno, dalle ore 10 alle ore 12, ci sarà la presentazione ufficiale dello sportello Fiom.

(Visited 225 times, 225 visits today)