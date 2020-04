Allo studio nuove misure per ampliare i beneficiari.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha attivato la piattaforma online sul sito del Comune di Olbia , attraverso la quale le famiglie con almeno 3 figli conviventi e minori di 26 anni possono richiedere la Carta della famiglia.

La carta permette di accedere a sconti e riduzioni tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti, con negozi sia fisici che online.

Per poter richiedere la carta, uno dei due genitori deve registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale. Una volta registrato sulla piattaforma, la carta verrà emessa in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite lo smartphone e gli altri dispositivi connessi ad internet. Per assistenza tecnica, è attivo il numero di telefono 800 863 119.

Le attività commerciali interessate ad aderire all’iniziativa possono inviare un’email a cartafamiglia@governo.it .

A seguito del Consiglio dei ministri di venerdì 28 febbraio, che ha approvato il decreto-legge per gli aiuti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese il Dipartimento si sta adoperando per adeguare la piattaforma a questa modifica normativa ed ampliare la platea di potenziali beneficiari.

